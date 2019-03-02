Сумские лучники с медалями чемпионата Украины

Сумские лучники уже завоевали 4 медали.
Чемпионом среди мужчин стал Артем Овчинников, который в финале перестрелял земляка Алексея Гунбина. Девятое место заняли сумчане Владислав Лесняк, Никита Шишкин и Вадим Босенко.
В женской части лучшей среди сумчанок была Полина Родионова, показавшая шестой результат. Девятое место у Евгении Бадулиной и Ирины Хочиной. А чемпионкой стала студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко, хозяйка соревнований Анастасия Павлова. «Бронза» еще у одной сумской студентки из Черновцов Лидии Сичениковой.
В командных стрельбах у нас два «серебра»: в активе мужской команды в составе Алексея Гунбина, Владислава Лесняка и Никиты Шишкина и женской – Полина Родионова, Ирина Хочина и Евгения Чибисова. Кроме того, студентка педа Соломия Гнып стала чемпионкой в составе Львовской сборной.
Завтра предстоит еще один вид соревнований – микст, в котором за медали поборются две сумские пары: Полина Родионова и Алексей Гунбин и Леся Снагощенко и Артем Овчинников.
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