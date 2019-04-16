Сумской горсовет никак не может собраться на сессию (обновлено) Сегодня, 24 апреля, в Сумах назначено проведение заседания сессии Сумского горосовета.

Однако уже 25 минут депутаты не могут собрать кворум. Секретарь горсовета Андрей Баранов еще 10 минут назад вроде бы насчитал необходимое количество депутатов, однако их оказалось только 16. Спустя 10 минут – 21. Нужно минимум 22.

На сессии нет мэра Сум, который уже вторую неделю на больничном. Также нет директора горфиндепартамента Светланы Липовой, которая явилась таки сегодня в суд на рассмотрения дела по коррупционным протоколам, составленным Национальным агентством по предотвращению коррупции.

В 9.30 кворму собрался.