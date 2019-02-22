В Сумах пересчитают субсидии Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета информирует о перерасчете субсидии в связи с окончанием отопительного сезона.

В 2018-2019 годах для пользователей централизованного отопления субсидия предоставлялась в соответствии с решениями исполнительного комитета Сумского городского совета о начале и окончании отопительного сезона (окончание отопительного периода в 2019 году - 05.04.2019), а для граждан, имеющих индивидуальное отопление, субсидия начисляется с 16 октября по 15 апреля.

Учитывая вышесказанное, департаментом проведен перерасчет действующих субсидий в апреле 2019 года в рамках установленного срока ее назначения.

Поэтому, в мае 2019 года размер субсидии в денежной и наличной форме жители города получат с учетом проведенного перерасчета.

За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.