На праздничные дни сумской Центр админуслуг меняет график работы

В субботу, 27 апреля, это структурное подразделение будет работать до 13:00.
С воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая - выходные.
С четверга, 2 мая, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику.
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В день проведения II тура выборов Президента Украины, 21 апреля, сумской Центр предоставления админуслуг будет работать по измененному графику....
В пятницу, 8 марта, управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» не будет работать....
Программа «U-LEAD с Европой» публично объявила результаты третьего раунда отбора участников Фазы внедрения программы «U-LEAD с Европой» в части создания...
В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками в график работы Центра предоставления административных услуг внесены изменения....