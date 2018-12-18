На праздничные дни сумской Центр админуслуг меняет график работы На Пасхальные праздники график работы управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» будет изменен.

В субботу, 27 апреля, это структурное подразделение будет работать до 13:00. С воскресенья, 28 апреля, до среды, 1 мая - выходные. С четверга, 2 мая, сумской ЦПАУ будет работать по обычному графику.