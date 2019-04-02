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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24296

Суд закрыл дело в отношении главной финансистки Сум

Сегодня, 24 апреля, в Заречном райсуде Сум судья Александр Капкин закрыл административное дело депутата Сумского городского совета, директора Департамента финансов Светланы Липовой.

Фото СТС

Речь идет о 2 админпротоколах, составленных в отношении Светланы Липовой за неуведомление о конфликте интересов и голосовании на сессии в условиях такого конфликта. В частности, г-жа Липовая проголосовала за возвращение к рассмотрению на сессии вопроса о продлении аренды земли предприятию ее сына. Речь идет о решении сессии городского совета от 29 марта 2017 года. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, привлечь лицо к административной ответственности можно в течение 3 месяцев с момента составления протокола, но не позднее чем в течение 2 лет с момента совершения правонарушения.

Суд закрыл дело в отношении Светланы Липовой в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности, ведь речь идет о решении сессии, которые были проголосованы 29 марта 2017 года, то есть более, чем 2 года назад, пишет sumy.today.

Напомним: первое заседание, которое назначил суд, было как раз на 29 марта 2019 года, но тогда депутат попросила перенести заседание из-за состояния ее здоровья. Так что позже ей уже ничего не угрожало.

Право Коррупция Светлана Липовая
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