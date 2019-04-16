В Сумах пожар на ул. Боровая Сегодня, 24 апреля, в Сумах на ул. Боровая загорелся сарай, а затем и жилой дом.

По словам соседей, начался пожар с сарая. Сейчас горит соседний дом, пишет UA:СУМИ. Хозяина сарая госпитализировали с ожогами. На месте работают спасатели. Движение на этом участке дороги закрыто.