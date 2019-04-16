По словам соседей, начался пожар с сарая. Сейчас горит соседний дом, пишет UA:СУМИ.
Хозяина сарая госпитализировали с ожогами. На месте работают спасатели. Движение на этом участке дороги закрыто.
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