К Сумам присоединили 6 сел

Это села - Песчаное, Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина.
Было принято сразу 10 решений по этому вопросу:
- «О добровольном присоединении территориальных общин сел Песчаное, Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина Песчанской сельского совета Ковпаковского района г. Сумы территориальной общины города Сумы Сумского городского совета»
- «О начале реорганизации Песчанской сельского совета путем присоединения к Сумского городского совета».
- «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 июля 2016 года № 1031-МР - «Об утверждении структуры аппарата и исполнительных органов Сумского городского совета, их общей штатной численности».
- «Об образовании Песчанского старостинского округа»
- «Об утверждении Положения о старосту Сумской городской объединенной территориальной громады».
- «О возложении обязанностей старосты»
- «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 сентября 2017 № 2520-МР - -- «Об утверждении персонального состава исполнительного комитета Сумского городского совета VII созыва» (с изменениями)»
- «Об условиях оплаты труда и.о. старосты Песчанского старостинского округа»
- «Об изготовлении гербовой печати»
- «О выполнении сельского бюджета с. Песчаное, Ковпаковского района г. Сумы, Сумской области в 2019 году».
Теперь остается ждать подписания решений мэром Сум и публикации их на сайте мэрии.
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