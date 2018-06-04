К Сумам присоединили 6 сел Сегодня, 24 апреля, на сессии Сумского горсовета рассмотрели ряд проектов решений, которые касаются присоединения к территориальной громаде Сум Песчанского сельсовета.

Это села - Песчаное, Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина.

Было принято сразу 10 решений по этому вопросу:

- «О добровольном присоединении территориальных общин сел Песчаное, Верхнее Песчаное, Загорское, Трофименково, Житейское, Кирияковщина Песчанской сельского совета Ковпаковского района г. Сумы территориальной общины города Сумы Сумского городского совета»

- «О начале реорганизации Песчанской сельского совета путем присоединения к Сумского городского совета».

- «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 июля 2016 года № 1031-МР - «Об утверждении структуры аппарата и исполнительных органов Сумского городского совета, их общей штатной численности».

- «Об образовании Песчанского старостинского округа»

- «Об утверждении Положения о старосту Сумской городской объединенной территориальной громады».

- «О возложении обязанностей старосты»

- «О внесении изменений в решение Сумского городского совета от 27 сентября 2017 № 2520-МР - -- «Об утверждении персонального состава исполнительного комитета Сумского городского совета VII созыва» (с изменениями)»

- «Об условиях оплаты труда и.о. старосты Песчанского старостинского округа»

- «Об изготовлении гербовой печати»

- «О выполнении сельского бюджета с. Песчаное, Ковпаковского района г. Сумы, Сумской области в 2019 году».

Теперь остается ждать подписания решений мэром Сум и публикации их на сайте мэрии.