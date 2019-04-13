Сумские волейболисты поборются за Суперлигу

Команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков). Начало встречи в 18:00 в пятницу и в 12:00 в субботу.
Игры пройдут в 3-м корпусе СумГУ (ул. Петропавловская 57, 2 этаж).
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