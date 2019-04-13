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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59229

Сумские волейболисты поборются за Суперлигу

26 и 27 апреля в Сумах состоятся два матча серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть в волейбольной Суперлиге.

Команда «ШВСМ-СумДУ» будет принимать команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков). Начало встречи в 18:00 в пятницу и в 12:00 в субботу.

Игры пройдут в 3-м корпусе СумГУ (ул. Петропавловская 57, 2 этаж).

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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