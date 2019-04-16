Смерть в авто патрульных: версия копов

Заявитель сообщил, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не хочет оставлять его гараж. Он ведет себя неадекватно и разбрасывает вещи по помещению.
Инспекторы оперативно прибыли на место. События, описанные заявителем, подтвердились. Увидев полицейских, гражданин скрылся от них под автомобиль УАЗ, который стоял в гараже. Стражи порядка пытались установить контакт с мужчиной, но кроме своего имени, он вообще ничего не говорил. Патрульные достали его из-под авто.
Как стало известно со слов заявителя, его товарищ имеет психические расстройства и, вероятно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Стражи порядка вызвали на место происшествия бригаду психиатрической скорой помощи и вывели гражданина на улицу. Ожидая скорую, состояние мужчины ухудшилось. У него замедлилось дыхание, после чего он начал терять сознание. Патрульные вызвали на место скорую медицинскую помощь. Не теряя времени, полицейские решили транспортировать гражданина к служебному авто и ехать на встречу скорой. Через 500 метров полицейские встретили карету скорой медицинской помощи. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины.
На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, ГУ Национальной полиции, а также работники Департамента внутренней безопасности, отделения полиции, городской прокуратуры и Государственного бюро расследований.
Мы приносим свои соболезнования родным и близким умершего.
В свою очередь, патрульная полиция полностью идет на контакт и способствует объективному расследованию этого случая. Сейчас Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование по этому событию, говорится в сообщении управления патрульной полиции Сумщины.
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