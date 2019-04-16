Смерть в авто патрульных: версия копов 23 апреля, около 21 часов, в Сумах экипаж патрульной полиции получил сообщение о правонарушении.

Заявитель сообщил, что его знакомый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не хочет оставлять его гараж. Он ведет себя неадекватно и разбрасывает вещи по помещению.

Инспекторы оперативно прибыли на место. События, описанные заявителем, подтвердились. Увидев полицейских, гражданин скрылся от них под автомобиль УАЗ, который стоял в гараже. Стражи порядка пытались установить контакт с мужчиной, но кроме своего имени, он вообще ничего не говорил. Патрульные достали его из-под авто.

Как стало известно со слов заявителя, его товарищ имеет психические расстройства и, вероятно, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Стражи порядка вызвали на место происшествия бригаду психиатрической скорой помощи и вывели гражданина на улицу. Ожидая скорую, состояние мужчины ухудшилось. У него замедлилось дыхание, после чего он начал терять сознание. Патрульные вызвали на место скорую медицинскую помощь. Не теряя времени, полицейские решили транспортировать гражданина к служебному авто и ехать на встречу скорой. Через 500 метров полицейские встретили карету скорой медицинской помощи. К сожалению, медики констатировали смерть мужчины.

На место происшествия прибыло руководство управления патрульной полиции, ГУ Национальной полиции, а также работники Департамента внутренней безопасности, отделения полиции, городской прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Мы приносим свои соболезнования родным и близким умершего.

В свою очередь, патрульная полиция полностью идет на контакт и способствует объективному расследованию этого случая. Сейчас Департаментом патрульной полиции инициировано служебное расследование по этому событию, говорится в сообщении управления патрульной полиции Сумщины.