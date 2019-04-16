У Сумах організували акцію «Збери Великодній кошик добра»

Таку акцію організували для одиноких мешканців міста похилого віку та осіб з інвалідністю, які самостійно не можуть придбати паски до свята Великодня в зв’язку з тим, що значні кошти витрачають на лікування. Ці люди є під патронатом комунальної установи та за можливості отримують допомогу у вигляді продуктів харчування.

Створити святковий настрій таким людям може кожен охочий сумчанин. Допомогти можна 25 та 26 (зранку) квітня, а також 2 травня. Приносити паски потрібно за адресами: вул. Інтернаціоналістів, 18; пр-т М. Лушпи, 23; пр-т Шевченка, 11; вул. Петропавлівська, 87/3.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 60-49-95.