Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40184

У Сумах організували акцію «Збери Великодній кошик добра»

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» запрошує всіх небайдужих сумчан взяти участь в акції «Збери Великодній кошик добра».

Таку акцію організували для одиноких мешканців міста похилого віку та осіб з інвалідністю, які самостійно не можуть придбати паски до свята Великодня в зв’язку з тим, що значні кошти витрачають на лікування. Ці люди є під патронатом комунальної установи та за можливості отримують допомогу у вигляді продуктів харчування.

Створити святковий настрій таким людям може кожен охочий сумчанин. Допомогти можна 25 та 26 (зранку) квітня, а також 2 травня. Приносити паски потрібно за адресами: вул. Інтернаціоналістів, 18; пр-т М. Лушпи, 23; пр-т Шевченка, 11; вул. Петропавлівська, 87/3.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 60-49-95.

Общество
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.