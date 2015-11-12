В Кролевецком райсовете новый глава Избран глава Кролевецкого районного совета.

Сегодня, 24 апреля, на 30-ой сессии Кролевецкого районного совета седьмого созыва избирали главу Кролевецкого райсовета.

Большинством голосов (26 из 27 депутатов), во время тайного голосования, главой депутатского корпуса избран Виктор Михайловича Бык - депутата от «Воли народа», пишет Сайт Кролевца.

«Мы, практически более трех лет собираемся с вами в этом сессионном зале. Независимо от политических предпочтений, мы все решения принимаем взвешенно и работаем одной командой. И я уверен, что и в дальнейшем мы будем работать в таком направлении», - сказал новоизбранный глава районного совета.

Затем, приступая к обязанностям, принял присягу должностного лица местного самоуправления.

Напомним: предыдущий глава райсовета Николай Авраменко скончался в январе 2019 года.