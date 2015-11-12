В Кролевецком райсовете новый глава

Сегодня, 24 апреля, на 30-ой сессии Кролевецкого районного совета седьмого созыва избирали главу Кролевецкого райсовета.
Большинством голосов (26 из 27 депутатов), во время тайного голосования, главой депутатского корпуса избран Виктор Михайловича Бык - депутата от «Воли народа», пишет Сайт Кролевца.
«Мы, практически более трех лет собираемся с вами в этом сессионном зале. Независимо от политических предпочтений, мы все решения принимаем взвешенно и работаем одной командой. И я уверен, что и в дальнейшем мы будем работать в таком направлении», - сказал новоизбранный глава районного совета.
Затем, приступая к обязанностям, принял присягу должностного лица местного самоуправления.
Напомним: предыдущий глава райсовета Николай Авраменко скончался в январе 2019 года.
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