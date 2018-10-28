Сумские гимнастки отличились в Днепре В эти выходные юные сумчанки завоевали пять призовых мест на турнире «Крылья победы 2019» по эстетической гимнастике, который проходил в г. Днепр.

Золотыми медалями награждены команды «Флай», «Шайн» и «Мелоди» в категории 6-8 лет, команда «Ангел» в категории 8-10 лет, команда «Бьюти» в категории 10-12 лет.

Серебряными медалями награждена команда «Голд» в категории 8-10 лет, а команда «Мисс» заняла 4-ое место во взрослой категории 14-16 лет.