Сумские гимнастки отличились в Днепре

Золотыми медалями награждены команды «Флай», «Шайн» и «Мелоди» в категории 6-8 лет, команда «Ангел» в категории 8-10 лет, команда «Бьюти» в категории 10-12 лет.
Серебряными медалями награждена команда «Голд» в категории 8-10 лет, а команда «Мисс» заняла 4-ое место во взрослой категории 14-16 лет.
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