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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:40213

Сумские гимнастки отличились в Днепре

В эти выходные юные сумчанки завоевали пять призовых мест на турнире «Крылья победы 2019» по эстетической гимнастике, который проходил в г. Днепр.

Золотыми медалями награждены команды «Флай», «Шайн» и «Мелоди» в категории 6-8 лет, команда «Ангел» в категории 8-10 лет, команда «Бьюти» в категории 10-12 лет.

Серебряными медалями награждена команда «Голд» в категории 8-10 лет, а команда «Мисс» заняла 4-ое место во взрослой категории 14-16 лет.

Спорт Эстетическая гимнастика
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«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
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«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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