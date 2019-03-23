Сумские гандболисты примут днепровских

ГК «СумДУ» примет на паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38) команду «УДХТУ» (Днепр)
Игры состоятся в пятницу в 18:00, в субботу – в 10:00.
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