Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:177

Сумские гандболисты примут днепровских

26-27 апреля в Сумах пройдут игры очередного тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

ГК «СумДУ» примет на паркете манежа СумГУ (ул. Прокофьева, 38) команду «УДХТУ» (Днепр)

Игры состоятся в пятницу в 18:00, в субботу – в 10:00.

Спорт Гандбол ГК СумДУ
view counter

По тематике

Гандбольную «Конотопскую весну» выиграли хозяйки
22.04.2019 13:28

Гандбольную «Конотопскую весну» выиграли хозяйки

18-20 апреля в Конотопе состоялся Открытый турнир по гандболу среди девушек 2008-2009 г.р. «Конотопская весна - 2019»....

Сумские гандболистки проиграли донецким
15.04.2019 13:02

Сумские гандболистки проиграли донецким

12-13 апреля в Кривом Роге в рамках чемпионата Украины по гандболу среди женщин в высшей лиге встретились команды «Донецкого юридического...

Шосткинские гандболистки вышли в финал четырех чемпионата Украины
08.04.2019 12:09

Шосткинские гандболистки вышли в финал четырех чемпионата Украины

5-7 апреля в Шостке состоялся III этап Чемпионата Украины по гандболу среди девушек 2005-2006 годов рождения....

06.04.2019 17:30

Сумские гандболисты проиграли в Ужгороде

5-6 апреля ГК «СумДУ» играл против ГК «Карпаты»....

Сумские гандболисты дважды проиграли в Полтаве
23.03.2019 13:58

Сумские гандболисты дважды проиграли в Полтаве

22-23 марта в Полтаве прошли матчи 8-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей лиге....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:1514:5019:40
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
«Я - миллиардер» Даниэле Лукетти (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
«По воле божьей» Франсуа Озон (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:00
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
«Код Красный» Тревор Нанн (Великобритания, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:0016:0018:00
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
Best Sci Fi 2019 (12+)
Best Sci Fi 2019 (12+)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:50

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.