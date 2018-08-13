Сумской горсовет выделил 2 миллиона на инсулин Депутаты Сумского горсовета проголосовали за выделение 2 млн грн на приобретение инсулина для детей, больных сахарным диабетом.

Прежде чем внести изменения в бюджет, секретарь горсовета Андрей Баранов в очередной раз напомнил, что это функция государства – обеспечивать бесплатный инсулин для детей-диабетиков, и что городской власти приходится перераспределять финансы, чтобы выполнять эту функцию государства. На это ему напомнили, что городской бюджет получил немало средств после реформы децентрализации и что речь идет о жизни детей, поэтому демагогию разводить не стоит. Однако он долго еще не унимался, припомнив и 74 млн грн, которые ушли из городского бюджета в результате перерегистрации областных учреждений из города в районы.

Тем не менее решение поддержали все 27 присутствующих депутатов.

Напомним: на прошлой неделе родители больных детей митинговали под стенами городского совета с требованием 100% финансирования на приобретение инсулина.

По словам заммэра Сум Максима Галицкого на 2019 год было выделено государственной субвенции 4,8 млн грн, что составляет 32% от потребности. То есть и 2 млн грн из городского бюджета также не хватит, так что через месяц-два депутатам снова придется возвращаться к выделению средств на инсулин.