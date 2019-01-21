В Шостке полицейские вернули в семью 5-летнюю «путешественницу» Девочку, которая одиноко шла вдоль оживленной проезжей части улицы, увидела и остановила случайная прохожая. Вызванные неравнодушным женщиной работники полиции за час нашли родных маленькой «путешественницы» и вернули ее домой.

На линию «102» поступило сообщение от случайной прохожей. Женщина рассказала, что, идя по улице, увидела вблизи оживленной дороги маленькую девочку. Никого из взрослых поблизости не было.

На указанное место сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции, и правоохранители забрали ребенка в отдел полиции.

Во время беседы с сотрудником ювенальной превенции девочка рассказала, в какой детский сад ходит, назвала свою фамилию. Позвонив заведующей детского учреждения, правоохранители узнали место проживания 5-летней путешественницы.

Полицейские доставили ребенка домой. И очень удивились, что многочасовое отсутствие малолетнего ребенка дома никто не заметил. Бабушка девочки призналась, что подобное случается не впервые, мол, внучка может самостоятельно ходить по соседям и даже добираться до отдаленных районов города.

На момент визита правоохранителей матери ребенка дома не оказалось. В доме был сплошной беспорядок. По словам бабушки, 43-летняя женщина поехала в центр города по делам.

Полицейские также выяснили, что кроме этой девочки, в семье воспитывается еще одна в возрасте 2,5 годика, которая на тот момент спала в одной из комнат.

Сейчас с матерью девочки правоохранители проводят профилактические беседы и решают вопрос о привлечении к административной ответственности за невыполнение нею родительских обязанностей. Кроме того, соответствующие материалы переданы в социальные службы города для надлежащего реагирования, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.