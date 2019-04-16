Заканчивается месячник добровольной сдачи оружия Правоохранители напоминают, что в последний день апреля заканчивается действие месячника добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

В рамках этих мероприятий все граждане, имеющие на хранении незарегистрированное оружие или боеприпасы, имеют возможность до конца апреля сдать их в полицию, избежав этим ответственности за несанкционированное хранение.

Так, уже воспользовался возможностью и сдал в полицию газовый пистолет с 20 патронами калибра 8 мм 38-летний житель областного центра. По его словам, оружие он нашел на территории одного из сел Сумского района.

Наткнулся на неожиданную «находку» и 54-летний житель Липоводолинского района. При демонтаже нежилого дома он в прошлом году нашел на чердаке обрезанный двойной ствол к охотничьему ружью. Узнав о действии месячника и ответственность за незаконное обращение с оружием, он поспешил сдать его правоохранителям.

Теперь оба гражданина в соответствии ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности за хранение оружия и боеприпасов.

Сотрудники полиции предупреждают: согласно действующему законодательству, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.