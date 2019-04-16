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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:51225

В Сумах полиция охраны задержала юношу, который пытался обокрасть детский сад

Ловкий парень уже и ранее попадал в поле зрения сотрудников полиции за совершение группового преступления, однако на этот раз «на дело» отправился самостоятельно.

Работники группы реагирования полиции охраны, прибывшие на срабатывание оборудованной в детском саду кнопки «срочный вызов полиции», задержали его и доставили в ближайшее отделение полиции, где с ним сейчас общаются следователи.

Происшествие случилось в областном центре, в одном из дошкольных детских учреждений в половине третьего утра. Сторож детского сада, услышав подозрительные звуки, доносившиеся снаружи, тихонько вышел осмотреть территорию. И увидел у одного из окон уже снятую москитную сетку. А рядом стоял молодой человек с фонариком. Сторож немедленно нажал кнопку «срочный вызов полиции» и задержал подозрительного юношу на месте, завязав с ним разговор. Однако, стоило служебному автомобилю полиции охраны появиться из-за угла ближайшего дома, как парень немедленно помчался через забор прочь.

Работники группы реагирования опросили сторожа, и, имея приметы предполагаемого вора, приступили к отработке улиц, в направлении которых тот подался. И уже через полтора часа нашли его в соседнем микрорайоне. Как выяснилось, дорогой за это время парень успел «заглянуть» в офис одной из компаний  мобильных операторов, поскольку при задержании в его рюкзаке находился монитор, аудиоколонки и обогреватель, которых при «посещении» детсада у него еще не было. Сейчас юношу доставили в Сумской отдел полиции, где с ним в рамках нескольких открытых уголовных производств пока общаются следователи, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Этот случай стал еще одним ярким примером того, что преступление лучше предупредить, чем потом считать убытки и восстанавливать утраченное имущество, - говорит командир батальона Управления полиции охраны в Сумской области Юрий Курако. - установление кнопки «срочный вызов полиции »позволяет владельцам избежать лишних материальных и финансовых потерь, а нам - быстро прибывать на место происшествия и задерживать злоумышленников по« горячим следам », а то и просто во время совершения ими преступления».

Администрация детского дошкольного учебного заведения благодарит правоохранителям за их оперативность и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество ради благополучия и безопасности воспитанников и обслуживающего персонала детского сада.

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