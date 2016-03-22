Полицейские на Сумщине провели рейд в поисках браконьеров В рамках операции «Нерест» полицейские вместе с представителями Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области провели рейд по водным артериям вблизи Шостки. В результате обнаружены несколько единиц незаконных орудий лова и один рыбак-браконьер.

Во время совместного рейда по реке Вить, близ села Ображиивка Шосткинского района, совместный патруль наткнулся на установленные в воде три очевидно недавно установленные сетки, поскольку рыбы в них еще не было.

Кроме изъятия незаконных орудий лова, рыбоохранный патруль установил в воде так называемые «нерестовые гнезда».

«Из-за отсутствия в этом году разлива, который заливал нерестилище, рыба нерестится в береговых кустах. Вода скоро от них уйдет, и это приведет к гибели икры, - рассказывает Игорь Кулик, главный государственный инспектор сумского рыбоохранного патруля. - Чтобы этого не произошло, наши сотрудники делают специальные конструкции - «нерестовые гнезда», которые затем устанавливают в воде на расстоянии 10-15 метров от берега. Каждые три - четыре дня их будем промывать ».

Следующим этапом проверки стало озеро «Химреактивное», которое находится в черте города. Здесь патруль обнаружил 33-летнего мужчину, который, несмотря на запрет, занимался ловом рыбы с помощью специального орудия «паук». Средство незаконного вылова изъяли, а на правонарушителя составили административный протокол.

По словам Игоря Кулика, всего с начала операции «Нерест-2019» уже выявлено 6 фактов нарушения правил любительского и спортивного рыболовства, ущерб государству составил более 4000 гривен.

Полиция и работники рыбоохранного патруля напоминают сроки запрета вылова рыбы в период нереста и размножения водных ресурсов:

- во всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами, затонами и др.) с 1 апреля по 20 мая 2019 включительно;

- во всех водохранилищах с 1 апреля по 9 июня 2019 включительно;

- в придаточных водоемах (непроточных при низком уровне воды: проливы, устья, озера, пруды и другие водоемы, в том числе те, которые временно заливаются водой в период весеннего половодья) с 1 апреля по 30 июня 2019 включительно.

- запрещаются все виды ловли раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки с 1 апреля по 9 июня 2019 включительно.

Объявлено нерестилищами все реки, водохранилища, придаточные водоемы и другие рыбохозяйственные водные объекты Сумской области, подконтрольные Управлению Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.

Уважаемые жители Сумщины! Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства просим всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах области или сбыт биоресурсов и незаконных орудий лова срочно сообщать на «горячую» линию Сумского рыбоохранного патруля: (096) 83-82-570, всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на спецлинию полиции «102».