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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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К сведению сумчан: с 1 июля стоимость оформления биометрических документов изменится

24 апреля Правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут выплачиваться после 1 июля. Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

Стоимость оформления документов впервые выросла с 2016 года и по подсчетам экспертов такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены в том числе на выполнение программ местного значения.

Согласно внесенным изменениям, с 1 июля 2019 новые суммы административного сбора будут составлять:

- при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн (126 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн

- при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн (252 грн стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн

- при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн (352 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 557,32 грн

- при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований) - 1034 грн (704 грн стоимость админуслуги и 330 грн стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

В соответствии со ст. 20 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус», предельная стоимость административных услуг зависит от размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. При этом средства, полученные как часть административного сбора, направляются в местные бюджеты.

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