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В Сумах завершилось обсуждение наименования нового микрорайона

В Сумах подвели итоги общественного обсуждения по вопросу присвоения названий микрорайона между улицами Михаила Кощея, Николая Данька и Проектная № 12 и новых улиц в этом микрорайоне.

Об этом сообщил организатор общественного обсуждения  - управление архитектуры и градостроительства.

Общественное обсуждение продолжалось с 31 января по 10 апреля. Предлагалось присвоить микрорайону название «Озерный», а также поименовать в нем 11 улиц, два проезда и шесть тупиков.

Предложения принимались организатором обсуждения письменно и по электронной почте, а также во время заседания за «круглым столом», которое состоялось 22 марта.

В итоге было получено одно предложение - присвоить одной из улиц название Героев пограничников.

Решение о наименовании микрорайона и новых улиц  должен принять городской совет.

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