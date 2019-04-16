В Сумах завершилось обсуждение наименования нового микрорайона

Об этом сообщил организатор общественного обсуждения - управление архитектуры и градостроительства.
Общественное обсуждение продолжалось с 31 января по 10 апреля. Предлагалось присвоить микрорайону название «Озерный», а также поименовать в нем 11 улиц, два проезда и шесть тупиков.
Предложения принимались организатором обсуждения письменно и по электронной почте, а также во время заседания за «круглым столом», которое состоялось 22 марта.
В итоге было получено одно предложение - присвоить одной из улиц название Героев пограничников.
Решение о наименовании микрорайона и новых улиц должен принять городской совет.