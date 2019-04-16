В Сумах общественность высказалась по названиям мостов и путепроводов В Сумах подвели итоги общественного обсуждения по вопросу о присвоении названий мостам и путепроводам в городе.

Об этом сообщил организатор общественного обсуждения - управление архитектуры и градостроительства.

Сумчане имели возможность высказать свое мнение по этому вопросу с 5 февраля по 16 апреля.

Предлагалось присвоить названия 10 мостам, четырем пешеходным мостам и пяти путепроводам города:

№ з/п Найменування Мости 1 Баранівський 2 Барса 3 Білопільський 4 Воскресенський 5 Пантелеймонівський 6 Прокоф’євський 7 Троїцький 8 Тягловий 9 Шевченківський 10 Харківський Пішохідні мости 1 Парковий 2 Псільський 3 Ринок 4 Холодногірський Шляхопроводи 1 Курський 2 Лучанський 3 Прокоф’євський 4 Харківський 5 Чернігівський

Предложения принимались организатором обсуждения письменно и по электронной почте, а также во время заседания за «круглым столом», которое состоялось 29 марта.

Во время общественного обсуждения были получены следующие предложения и замечания: