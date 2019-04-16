В Сумах общественность высказалась по названиям мостов и путепроводов

Об этом сообщил организатор общественного обсуждения - управление архитектуры и градостроительства.
Сумчане имели возможность высказать свое мнение по этому вопросу с 5 февраля по 16 апреля.
Предлагалось присвоить названия 10 мостам, четырем пешеходным мостам и пяти путепроводам города:
|
№ з/п
|
Найменування
|
Мости
|
1
|
Баранівський
|
2
|
Барса
|
3
|
Білопільський
|
4
|
Воскресенський
|
5
|
Пантелеймонівський
|
6
|
Прокоф’євський
|
7
|
Троїцький
|
8
|
Тягловий
|
9
|
Шевченківський
|
10
|
Харківський
|
Пішохідні мости
|
1
|
Парковий
|
2
|
Псільський
|
3
|
Ринок
|
4
|
Холодногірський
|
Шляхопроводи
|
1
|
Курський
|
2
|
Лучанський
|
3
|
Прокоф’євський
|
4
|
Харківський
|
5
|
Чернігівський
Предложения принимались организатором обсуждения письменно и по электронной почте, а также во время заседания за «круглым столом», которое состоялось 29 марта.
Во время общественного обсуждения были получены следующие предложения и замечания:
• шесть участников предложили назвать мост Чернобыльский вместо Воскресенский;
• два участника поддержали предложенные в Информационном сообщении названия;
• один участник предложил назвать мост Харитоненко вместо Троицкий;
• один участник предложил назвать мост Харитоненко вместо Барса.
Окончательное решение должны принять депутаты городского совета.