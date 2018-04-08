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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:17342

В Сумах традиционная ярмарка прошла в новом формате

Кроме традиционных продуктов к Пасхальному столу жители и гости областного центра могли приобрести аутентичную крафтовую продукцию, изделия народных мастеров Сумщины, посетить мастер-класс по росписи писанок, насладиться живой музыкой

Ежегодно накануне Пасхальных праздников на Сумщине проводится областная агропромышленная ярмарка, в котором принимают участие лучшие агропредприятия и производители продовольственных товаров области.

«В этом году было изменен формат этого действа. Традиционную ярмарку мы совместили с проектом «Слобожанські смаки». Сегодняшнее мероприятие является своего рода коммуникативной площадкой между производителями и потребителями, - рассказал руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. - Ярмарка в таком формате позволит всем участникам расширить рынки сбыта продукции и наладить взаимовыгодное сотрудничество с потенциальными бизнес-партнерами и потребителями».

В праздничной атмосфере гости имели возможность посетить мастер-класс по росписи писанок, стать дегустаторами во время конкурса пасок, в котором соревновались рестораторы, кондитерские и пекарни города. Кроме того, на ярмарке можно было приобрести аутентичную крафтовую продукцию, а также изделия народных мастеров Сумщины.

По словам директора областного Департамента агропромышленного развития Александра Маслака, участие в ярмарке приняли около 80 производителей со всей Сумщины.

«Традиционно на ярмарке можно приобрести высококачественную молочную продукцию, свежее мясо, мясо-копченые, колбасные изделия, крупы, яйца, масло, мед, живую рыбу, рыбопродукты и другую качественную продукцию на разные вкусы и предпочтения, - сообщил Александр Маслак . - Самое главное - это натуральность, свежесть и высокое качество продукции, представляют сегодня товаропроизводители области», - отметил директор областного Департамента агропромышленного развития.

Общество Пасха
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