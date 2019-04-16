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В Сумской области во время хозяйственных работ заживо сгорела пенсионерка

Происшествие случилось 24 апреля утром, в городе Кролевец. 70-летняя женщина, убирая на своем приусадебном участке жгла мусор и случайно попала в огонь.

В 11:20 в Кролевецкое отделение полиции поступило сообщение о том, что в райцентре, на территории собственной усадьбы, погибла 70-летняя женщина, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области. 

Как предварительно выяснили сотрудники следственно-оперативной группы полиции, которые немедленно прибыли на место происшествия, бабушка убирала огород и жгла прошлогодний бурьян и мусор. По неосторожности у нее загорелась одежда, и она, очевидно, сгорела заживо. Сейчас тело направлено на экспертное исследование, полиция выясняет окончательные обстоятельства и причину смерти пенсионерки. 

На Сумщине в текущем году это не первый случай, когда в результате неосторожности с огнем во время весенне-полевых работ погибают или получают тяжелые повреждения в виде термических ожогов люди. 

Работники полиции призывают граждан быть внимательными и осторожными во время работ с открытым пламенем, учитывать при этом состояние своего здоровья, погодные условия, состояние окружающей среды и другие факторы. 

Правоохранители предостерегают граждан от сжигания сухой растительности, разведение костров в непредусмотренных для этого местах, где есть опасность перекидывания огня на рядом расположенные объекты с последующим неконтролируемым его распространением. 

Полицейские советуют гражданам чаще посещать пожилых родителей и старших родственников, и помочь им во время весеннего благоустройства городов и садов, чтобы старики не рисковали своей жизнью и здоровьем.

Общество
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