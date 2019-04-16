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Сегодня 18:11277

В Шостке полиция пресекла работу самогонного мини-цеха

Почти 200 литров браги, 15 литров самогона и аппарат для его изготовления изъяли участковые офицеры полиции из дома 53-летней жительницы Шостки.

И хотя женщина утверждает, что гнала самогон для собственных нужд, полицейские, учитывая объемы изъятого, основания подозревают, что она занималась еще и реализацией самодельной водки.

В рамках отработки Садового микрорайона Шостки участковым офицерам полиции стала известна информация, что одна из местных жительниц занимается изготовлением и реализацией самогона. Правоохранители решили сразу проверить полученное сообщение, и пришли в дом 53-летней гражданки с визитом. Каково же было их удивление, когда, войдя в летнюю кухню, застали весь «процесс» в самом разгаре. 

Кроме того, здесь же, в помещении находилось еще 200 литров браги в различных емкостях и 15 литров готовой домашней водки. 

Хозяйка объяснила правоохранителям: самодельный алкоголь производила исключительно для собственных нужд. А относительно вероятного сбыта - только развела руками, мол, то на нее наговаривают. 

Полицейские изъяли спиртосодержащую «продукцию» и аппарат для ее выгонки, брагу уничтожили. На гражданку составили административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки», поэтому вместо вероятной выручки она должна будет уплатить в казну штраф, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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