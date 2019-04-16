В Сумах будут судить группу организованных "металлистов" До 12 лет лишения свободы грозит четырем участникам организованной преступной группы, которые обворовывали дачные дома и предприятия.

Прокуратурой Сумской области утвержден и в четверг, 25 апреля, направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые в составе организованной преступной группы похищали имущество из дачных кооперативов и сельскохозяйственных предприятий.

В ходе следствия следователями установлено, что 33-летний сумчанин, который до этого восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений и более 20 лет провел за решеткой, в середине ноября 2018 года решил использовать полученный преступный опыт с целью незаконного обогащения и создал организованную преступную группу. К противоправной деятельности организатор привлек 10 раз судимого 48-летнего мужчину, а также 29-летнего молодого человека и 55-летнего сумчанина с менее впечатляющим криминальным прошлым.

С тех пор четверо злоумышленников систематически совершали кражи чужого имущества на территории Сумского района. В частности, участники преступной группы в ночное время приезжали на территорию заброшенных сельскохозяйственных предприятий, где автогеном разрезали металлические изделия (цистерны, веса и т.п.) и вывозили на автомобиле «Ford Transit».

Кроме того, злоумышленники систематически наведывались на территорию дачных кооперативов, где, пользуясь отсутствием хозяев, похищали ценные вещи, в основном из металла, - входные двери, контейнеры, емкости для воды и т. д. Похищенный металл мужчины сбывали на пунктах приема металлолома.

«Только за один месяц злоумышленники обокрали 2 предприятия и 6 дачных домов, нанеся ущерб владельцам на сумму около 200 тыс грн. Действия обвиняемых квалифицированы по ч.ч. 2, 3, 5 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в хранилище, совершенная повторно в составе организованной группы) УК Украины », - рассказал начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко.

За содеянное участникам организованной группы грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.