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Сегодня 11:00301

Юные сумчане одели деревья в центре в пасхальный наряд

Дети и молодежь украсили деревья по ул. Соборная пасхальными атрибутами.

Сделали это ученики сумских школ, высших учебных заведений, учреждений социальной направленности и воспитанники учреждений дополнительного образования.

Своими стараниями они добавили пасхального настроения каждому прохожему. Каждое дерево получило свое название: «Лавка фантазий», «Песенка улыбается», «Пасхальное настроение», «Весенняя писанка», «Песенка желаний» и другие подобные наименования. 

За креативность, желание придать городу неординарности и сделать замечательное дело, каждый коллектив, который присоединился к этой акции, получил благодарность от оргкомитета этого действа - отдела культуры.

И. о. городского головы Вера Мотречко на церемонии награждения участников акции поблагодарила их всех за творчество и креативность, а также желание делать добрые дела для горожан.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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