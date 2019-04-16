В центре Сум ДТП

По данным Управления патрульной полиции в Сумской области, информация о происшествии на «102» поступила в 7:45 утра. По причинам, которые сейчас выясняются, автомобиль "Нива" во время спуска с площади Покровской на улицу Харьковскую перевернулся и зацепил "Nissan".
По словам очевидца, "Nissan" подрезал "Ниву". В следствие резкого торможения "Нива" перевернулась. В салоне «Нивы» находилось три человека, водитель «Нивы» доставлен в больницу для медицинского обследования.
На месте происшествия работают правоохранители.