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Сегодня 11:31210

За сутки граждане сдали в полицию три ружья и нож

Полицейскую статистику результатов проведения на территории региона месячника добровольной сдачи оружия пополнили жители Сум, Ахтырки, Конотопа и Глуховского района.

В Сумской районный отдел полиции обратился 33-летний сумчанин, который сообщил правоохранителям, что возле одного из сел обнаружил гладкоствольное охотничье ружье калибром 12 мм. Правоохранители ружье изъяли и проводят соответствующую проверку. 

Еще два подобных ружья принесли в полицию жители Ахтырки и Глуховского района. Прошлой осенью, во время «тихой охоты», 59-летний охтырчанин наткнулся на охотничье ружье «Simson» калибром 12 мм. Узнав о действии месячника добровольной сдачи оружия и об ответственности за незаконное хранение и использование такого оружия, человек сдал ее правоохранителям. Теперь он имеет возможность оформить ружье на свое имя, обратившись в подразделение разрешительной системы полиции по месту жительства. 

В Глуховском районе 60-летний мужчина, находясь в лесу, увидел кем-то потерянное ружье «Иж-18» калибра 16 мм. Понимая опасность оружия, он немедленно сдал ее правоохранителям, и теперь также имеет возможность стать ее законным владельцем. 

В Конотопе, прогуливаясь недалеко от озера, местный житель наткнулся на потерянный охотничий нож, который сразу передал полицейским. 

Правоохранители все сданное оружие направили на экспертное исследование, после которого будет решен вопрос об его утилизации или переоформлении на новых владельцев, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

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