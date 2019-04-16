Рассмотрение админматериала в отношении сумского мэра отложено 26 апреля 2019 отложено рассмотрение дела о административном правонарушении в отношении Сумского городского головы, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 172-7 КУоАП.

В судебное заседание сумской мэр не явился, в связи "с пребыванием на лечении". В подтверждение этого его защитником в судебном заседании предоставлена справка.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 16:00 16 мая 2019 г.

Председательствующий судья Сибилев А.В.

Напомним, в протоколах об административных правонарушениях речь идет о том, что городской голова не сообщил НАПК о наличии у него реального конфликта интересов, возникшего при издании распоряжений в 2017 году, устанавливающих премию Сумскому городском голове за работу в 2017 году.