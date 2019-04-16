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Сумскому городскому роддому нужен директор

Отдел здравоохранения проводит конкурс на занятие должности директора коммунального некоммерческого предприятия «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Сумского городского совета.

Объявление об этом размещено на информационном портале Сумского горсовета.

На вакантную должность могут претендовать граждане Украины с высшим образованием II уровня со степенью магистра по специальностям «Управление и администрирование», «Публичное управление и администрирование», «Право», «Социальные и поведенческие науки», «Гуманитарные науки», «Здравоохранение», которые имеют последипломную специализацию по специальности «Организация и управление здравоохранением» или образование по специальности «Публичное управление и администрирование», «Менеджмент организаций», стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, свободно владеющие государственным языком, знающие законодательство Украины (Конституцию Украины, законодательство Украины по здравоохранению, антикоррупционное законодательство, другие законодательные и нормативно-правовые акты), способные по своим деловым и моральным качествам. 

Пакет документов , который подают претенденты, должен содержать конкурсное предложение объемом не более 15 страниц печатного текста с планом развития учреждения на среднесрочную перспективу (три года).

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 23 мая 2019 (до 17:15) в приемной отдела здравоохранения (ул. Леваневского, 26).

Справки по тел .: 78-70-00, (095) 8161042, e-mail: voz@smr.gov.ua .

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