Сумскому городскому роддому нужен директор

Объявление об этом размещено на информационном портале Сумского горсовета.

На вакантную должность могут претендовать граждане Украины с высшим образованием II уровня со степенью магистра по специальностям «Управление и администрирование», «Публичное управление и администрирование», «Право», «Социальные и поведенческие науки», «Гуманитарные науки», «Здравоохранение», которые имеют последипломную специализацию по специальности «Организация и управление здравоохранением» или образование по специальности «Публичное управление и администрирование», «Менеджмент организаций», стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, свободно владеющие государственным языком, знающие законодательство Украины (Конституцию Украины, законодательство Украины по здравоохранению, антикоррупционное законодательство, другие законодательные и нормативно-правовые акты), способные по своим деловым и моральным качествам.

Пакет документов , который подают претенденты, должен содержать конкурсное предложение объемом не более 15 страниц печатного текста с планом развития учреждения на среднесрочную перспективу (три года).

Прием документов для участия в конкурсе продлится до 23 мая 2019 (до 17:15) в приемной отдела здравоохранения (ул. Леваневского, 26).

Справки по тел .: 78-70-00, (095) 8161042, e-mail: voz@smr.gov.ua .