На Сумщине количество бездомных животных растет в геометрической прогрессии Подобная статистика характерна и в целом по Украине, что существенно затрудняет профилактику бешенства.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя облгосадминистрации Вадим Акперов во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации по профилактике бешенства и устранению рисков возникновения зоонозов и других инфекций и отравлений.

«Территория нашей области остается неблагополучной по бешенству и в текущем году были обнаружены вспышки в пяти районах и трех городах. К тому же популяция бездомных животных растет в геометрической прогрессии, что значительно затрудняет проведение профилактики этого заболевания, - отметил Вадим Акперов. - Этот вопрос сегодня требует внимания как со стороны районных органов власти, так и органов местного самоуправления».

Как сообщил участникам заседания начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области Виктор Науменко, Украина сегодня входит в десятку стран по количеству бездомных животных. По неофициальной статистике, в нашей стране насчитывается около 4 миллионов бездомных собак, на Сумщине их количество достигает 50 000. И они несут в первую очередь опасность по заболеванию бешенством.

«Область в 2018 году имела 81 случай заболеваемости животных бешенством, в том числе 27 лис, 26 котов, 19 собак. В этом году по состоянию на сегодня выявлено 11 случаев этого заболевания», - рассказал Виктор Науменко.

Среди мероприятий, которые предупреждают распространения бешенства среди животных, чиновник назвал пероральную иммунизацию, которая будет осуществляться осенью и весной этого года, добычу лисы в определенных объемах в течение 2019 г. (это можно осуществлять через специальные плановые охоты) и проведение просветительской работы среди населения.

Также следует говорить об ответственном отношении жителей Сумщины к собственным животным. Ведь все мы понимаем, откуда берутся четвероногие бездомные на улицах наших городов, поселков и сел.