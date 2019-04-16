Самая большая безработица - в Глухове, меньше всего - в Сумах В среднем по Сумской области в настоящее время нагрузка на одно свободное рабочее место составляет 5 человек, что на уровне соответствующего периода прошлого года.

По данным Сумского областного Центра занятости в течение 2019 г. численность безработных несколько возросла: с 15,2 тыс. человек в прошлом году до 15,8 тыс.

По профессиональным группам больше претендентов на одну вакансию среди законодателей, государственных служащих, руководителей, менеджеров (10 человек), технических служащих (9 человек).

Меньше нагрузка на одно свободное рабочее место - среди профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом и рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (по 3 человека).

В этом году наблюдается увеличение численности лиц, претендующих на вакансии среди законодателей, специалистов, технических служащих.

По видам экономической деятельности наибольшая нагрузка на одно свободное рабочее место в добывающей промышленности (45 человек), финансовой и страховой деятельности (15), предоставлении других видов услуг (11), меньше всего - в сфере информации, телекоммуникаций (2), перерабатывающей промышленности, сельском , лесном и рыбном хозяйстве, транспорте, профессиональной, научной и технической деятельности (по 3).

В разрезе профессий и специальностей наибольшая нагрузка на одно свободное рабочее место среди менеджеров (управляющих), учителей, социальных работников, дояров, животноводов.

Дефицит кадров сегодня наблюдается на государственных исполнителей, полицейских, врачей (педиатров, терапевтов), водителей троллейбуса.

Наибольшая нагрузка на рабочее место сложилось в Глухове - 14 человек, меньше всего - в Сумах и Сумском районе - по 3 человека.