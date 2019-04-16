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Численность населения Сумской области на 1 марта 2019 года

Главное управление статистики в Сумской области опубликовало расчеты (оценки) численности населения на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства по состоянию на 1 марта 2019 года.

Численность населения (по оценке) Сумской области

на 1 марта 2019 года

и средняя численность в январе-феврале 2019 г.

  (Человек)

наличное население

постоянное население

на

первое марта

2019

средняя численность 

в январе-феврале

2019

на

первое марта

2019

средняя численность 

в январе-феврале

2019

 Сумская область

1079082

1080250

1076890

1078058

 Сумы (горсовет)

265919

266112

265126

265319

 Глухов (горсовет)

33124

33171

32366

32413

 Конотоп (горсовет)

90238

90270

89324

89356

 Лебедин (горсовет)

25420

25437

25281

25298

 Ахтырка (горсовет)

47990

48003

47338

47351

 Ромны (горсовет)

39743

39843

38791

38891

 Шостка

74908

74966

75005

75063

 районы

 Белопольский

48892

48953

48645

48706

 Буринский

23455

23502

23478

23525

 Великописаревский

17906

17945

18135

18174

 Глуховский

21712

21742

21989

22019

 Конотопский

27390

27441

27576

27627

 Краснопольский

27439

27473

27593

27627

 кролевецкий

36909

36955

36891

36937

 Лебединский

18887

18929

19036

19078

 Липоводолинский

18000

18029

18175

18204

 Недригайловский

23339

23380

23445

23486

 Ахтырский

25681

25704

25392

25415

 Путивльский

26527

26559

26563

26595

 Роменский

31450

31492

31565

31607

 Середина-Будский

15805

15822

15977

15994

 Сумской

62079

62130

62250

62301

 Тростянецкий

33816

33857

34007

34048

 Шосткинский

19707

19754

19944

19991

 Ямпольский

22746

22781

22998

23033
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