Численность населения Сумской области на 1 марта 2019 года

Численность населения (по оценке) Сумской области
на 1 марта 2019 года
и средняя численность в январе-феврале 2019 г.
(Человек)
|
наличное население
|
постоянное население
|
на
первое марта
2019
|
средняя численность
в январе-феврале
2019
|
на
первое марта
2019
|
средняя численность
в январе-феврале
2019
|
Сумская область
|
1079082
|
1080250
|
1076890
|
1078058
|
Сумы (горсовет)
|
265919
|
266112
|
265126
|
265319
|
Глухов (горсовет)
|
33124
|
33171
|
32366
|
32413
|
Конотоп (горсовет)
|
90238
|
90270
|
89324
|
89356
|
Лебедин (горсовет)
|
25420
|
25437
|
25281
|
25298
|
Ахтырка (горсовет)
|
47990
|
48003
|
47338
|
47351
|
Ромны (горсовет)
|
39743
|
39843
|
38791
|
38891
|
Шостка
|
74908
|
74966
|
75005
|
75063
|
районы
|
Белопольский
|
48892
|
48953
|
48645
|
48706
|
Буринский
|
23455
|
23502
|
23478
|
23525
|
Великописаревский
|
17906
|
17945
|
18135
|
18174
|
Глуховский
|
21712
|
21742
|
21989
|
22019
|
Конотопский
|
27390
|
27441
|
27576
|
27627
|
Краснопольский
|
27439
|
27473
|
27593
|
27627
|
кролевецкий
|
36909
|
36955
|
36891
|
36937
|
Лебединский
|
18887
|
18929
|
19036
|
19078
|
Липоводолинский
|
18000
|
18029
|
18175
|
18204
|
Недригайловский
|
23339
|
23380
|
23445
|
23486
|
Ахтырский
|
25681
|
25704
|
25392
|
25415
|
Путивльский
|
26527
|
26559
|
26563
|
26595
|
Роменский
|
31450
|
31492
|
31565
|
31607
|
Середина-Будский
|
15805
|
15822
|
15977
|
15994
|
Сумской
|
62079
|
62130
|
62250
|
62301
|
Тростянецкий
|
33816
|
33857
|
34007
|
34048
|
Шосткинский
|
19707
|
19754
|
19944
|
19991
|
Ямпольский
|
22746
|
22781
|
22998
|
23033