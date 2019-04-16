Численность населения Сумской области на 1 марта 2019 года Главное управление статистики в Сумской области опубликовало расчеты (оценки) численности населения на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства по состоянию на 1 марта 2019 года.

Численность населения (по оценке) Сумской области на 1 марта 2019 года и средняя численность в январе-феврале 2019 г.

(Человек) наличное население постоянное население на первое марта 2019 средняя численность в январе-феврале 2019 на первое марта 2019 средняя численность в январе-феврале 2019 Сумская область 1079082 1080250 1076890 1078058 Сумы (горсовет) 265919 266112 265126 265319 Глухов (горсовет) 33124 33171 32366 32413 Конотоп (горсовет) 90238 90270 89324 89356 Лебедин (горсовет) 25420 25437 25281 25298 Ахтырка (горсовет) 47990 48003 47338 47351 Ромны (горсовет) 39743 39843 38791 38891 Шостка 74908 74966 75005 75063 районы Белопольский 48892 48953 48645 48706 Буринский 23455 23502 23478 23525 Великописаревский 17906 17945 18135 18174 Глуховский 21712 21742 21989 22019 Конотопский 27390 27441 27576 27627 Краснопольский 27439 27473 27593 27627 кролевецкий 36909 36955 36891 36937 Лебединский 18887 18929 19036 19078 Липоводолинский 18000 18029 18175 18204 Недригайловский 23339 23380 23445 23486 Ахтырский 25681 25704 25392 25415 Путивльский 26527 26559 26563 26595 Роменский 31450 31492 31565 31607 Середина-Будский 15805 15822 15977 15994 Сумской 62079 62130 62250 62301 Тростянецкий 33816 33857 34007 34048 Шосткинский 19707 19754 19944 19991 Ямпольский 22746 22781 22998 23033