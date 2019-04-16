Сумской водоканал будет отключать должников от канализации

Несмотря на меры со стороны предприятия по повышению платежной дисциплины потребителей, задолженность за предоставленные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению продолжает расти. На сегодня горожане задолжали водоканалу уже почти 30 млн гривен. Это делает невозможным своевременной расчет коммунального предприятия за потребленную электроэнергию, своевременную оплату налогов, возможность круглосуточно предоставлять услуги.

Поэтому для обеспечения стабильной работы предприятия и уменьшения текущей задолженности населения, КП «Горводоканал» вынуждено принимать меры по отключению канализации в квартирах должников.

Локальная блокировка канализации будет осуществляться с помощью прибора CHOP-2008 совместно с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по предварительному уведомлению должника (с предоставлением ему срока для оплаты задолженности) и не потребует доступа в квартиру недобросовестного абонента.

«Это один из самых эффективных методов стимулирования жителей к оплате. Как показывает практика в других городах Украины, таких как Киев, Днепр, Полтава, Житомир, только работы по ограничению канализации начались, сразу же вырос уровень оплат. На сегодня у нас есть потребители, которые не считают нужным платить за потребленные услуги водоканала вообще. При этом проведение претензионно-исковой работы не решает проблемы по существу, ведь даже имея решение суда, процедура взыскания задолженности в принудительном порядке обычно затягивается во времени», - отметила начальник абонентского отдела КП «Горводоканал» Людмила Коваль.

Чтобы не доводить до отключения, КП «Горводоканал» просит потребителей своевременно рассчитываться за потребленные услуги и не накапливать долги.

Потребителям, имеющим задолженность, коммунальное предприятие предлагает заключить договор о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться по адресу: ул. Белопольский шлях, 9, каб. 4 (в понедельник-четверг с 7:30 до 16:30, в пятницу с 7:30 до 15:15).

Дополнительную информацию можно получить по тел .: 70-01-56, 70-01-57, 70-01-58.