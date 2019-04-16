Лента

admin
admin
Сегодня 16:43117

Сумской водоканал будет отключать должников от канализации

КП «Горводоканал» для обеспечения стабильной работы предприятия и уменьшения текущей задолженности населения собирается отключать канализацию в квартирах должников.

Несмотря на меры со стороны предприятия по повышению платежной дисциплины потребителей, задолженность за предоставленные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению продолжает расти. На сегодня горожане задолжали водоканалу уже почти 30 млн гривен. Это делает невозможным своевременной расчет коммунального предприятия за потребленную электроэнергию, своевременную оплату налогов, возможность круглосуточно предоставлять услуги.

Поэтому для обеспечения стабильной работы предприятия и уменьшения текущей задолженности населения, КП «Горводоканал» вынуждено принимать меры по отключению канализации в квартирах должников.

Локальная блокировка канализации будет осуществляться с помощью прибора CHOP-2008 совместно с представителями жилищно-эксплуатационных организаций по предварительному уведомлению должника (с предоставлением ему срока для оплаты задолженности) и не потребует доступа в квартиру недобросовестного абонента.

«Это один из самых эффективных методов стимулирования жителей к оплате. Как показывает практика в других городах Украины, таких как Киев, Днепр, Полтава, Житомир, только работы по ограничению канализации начались, сразу же вырос уровень оплат. На сегодня у нас есть потребители, которые не считают нужным платить за потребленные услуги водоканала вообще. При этом проведение претензионно-исковой работы не решает проблемы по существу, ведь даже имея решение суда, процедура взыскания задолженности в принудительном порядке обычно затягивается во времени», - отметила начальник абонентского отдела КП «Горводоканал» Людмила Коваль.

Чтобы не доводить до отключения, КП «Горводоканал» просит потребителей своевременно рассчитываться за потребленные услуги и не накапливать долги.

Потребителям, имеющим задолженность, коммунальное предприятие предлагает заключить договор о реструктуризации. Для этого необходимо обратиться по адресу: ул. Белопольский шлях, 9, каб. 4 (в понедельник-четверг с 7:30 до 16:30, в пятницу с 7:30 до 15:15).

Дополнительную информацию можно получить по тел .: 70-01-56, 70-01-57, 70-01-58.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

Сумской водоканал будет отключать должников от канализации
Сегодня 16:43
Среди вакансий 30,3% - с минимальной зарплатой и только 5,8% - выше средней по области
Сегодня 15:39
Продлена мера пресечения несовершеннолетнему, который подозревается в изнасиловании
Сегодня 15:03
Самая большая безработица - в Глухове, меньше всего - в Сумах
Сегодня 14:26
Полицейские установили у водителя превышение нормы алкоголя в 12 раз (видео)
Сегодня 14:17
Медицинские учреждения Сумщины получили более двухсот миллионов гривен от НСЗУ
Сегодня 13:50
На Сумщине количество бездомных животных растет в геометрической прогрессии
Сегодня 13:16
Сумскому городскому роддому нужен директор
Сегодня 12:35
Рассмотрение админматериала в отношении сумского мэра отложено
Сегодня 11:58
За сутки граждане сдали в полицию три ружья и нож
Сегодня 11:31
Юные сумчане одели деревья в центре в пасхальный наряд
Сегодня 11:00
В Сумах будут судить группу организованных "металлистов"
Сегодня 10:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.