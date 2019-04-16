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Сегодня 17:20143

На двух городских маршрутах на Пасху и поминальные дни добавили рейсов

Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг сообщает о том, что на городских маршрутах № 16 и № 26 на Пасху и поминальные дни увеличили количество рейсов.

На первом - «Ковпака - Барановка» - автобусы будут ходить чаще 27 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая:     

Баранівка  (вхід до кладовища)

                    Ковпака

1                       05:57

1                          05:57

2                        07:03

2                         07:03

3                        08:09

3                         08:09

4                        09:15

4                         09:15

5                       10:21

5                         10:21

6                       11:27

6                         11:27

7                       12:33

7                         12:33

8                       13:39

8                         13:39

9                       14:45

9                         14:45

10                     15:51

10                       15:51

11                     16:57

11                       16:57

12                     18:03

12                       18:03

На втором - «Центр - 40-я подстанция» - добавили четыре рейса непосредственно на Пасху, 28 апреля (10:00, 11:00, 12:00, 13:00).

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