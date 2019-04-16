На двух городских маршрутах на Пасху и поминальные дни добавили рейсов Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг сообщает о том, что на городских маршрутах № 16 и № 26 на Пасху и поминальные дни увеличили количество рейсов.

На первом - «Ковпака - Барановка» - автобусы будут ходить чаще 27 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая:

Баранівка (вхід до кладовища) Ковпака 1 05:57 1 05:57 2 07:03 2 07:03 3 08:09 3 08:09 4 09:15 4 09:15 5 10:21 5 10:21 6 11:27 6 11:27 7 12:33 7 12:33 8 13:39 8 13:39 9 14:45 9 14:45 10 15:51 10 15:51 11 16:57 11 16:57 12 18:03 12 18:03

На втором - «Центр - 40-я подстанция» - добавили четыре рейса непосредственно на Пасху, 28 апреля (10:00, 11:00, 12:00, 13:00).