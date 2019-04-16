На двух городских маршрутах на Пасху и поминальные дни добавили рейсов

На первом - «Ковпака - Барановка» - автобусы будут ходить чаще 27 и 28 апреля, а также 4 и 5 мая:
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Баранівка (вхід до кладовища)
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Ковпака
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1 05:57
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1 05:57
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2 07:03
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2 07:03
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3 08:09
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3 08:09
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4 09:15
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4 09:15
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5 10:21
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5 10:21
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6 11:27
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6 11:27
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7 12:33
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7 12:33
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8 13:39
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8 13:39
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9 14:45
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9 14:45
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10 15:51
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10 15:51
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11 16:57
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11 16:57
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12 18:03
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12 18:03
На втором - «Центр - 40-я подстанция» - добавили четыре рейса непосредственно на Пасху, 28 апреля (10:00, 11:00, 12:00, 13:00).