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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:10361

Сумской кардиодиспансер из-за кори закрыли на карантин (видео)

С 26 апреля Сумской областной кардиологический диспансер закрыли на карантин.

Здесь корью заболел врач. Его госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы №4 в среду, 24 апреля. По словам врача инфекционного отделения Виты Пинчук, справки о прививках против кори больной не имел, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«На сегодняшний момент состояние пациента удовлетворительное. Диагноз кори под вопросом. Типичный ход. На момент поступления у пациента документов о прививке не было. По его словам, был привит в детстве», - рассказывает врач-инфекционист Сумской городской больницы №4 Вита Пинчук.

По словам замначальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежды Лысенко, сейчас в кардиологическом диспансере принимать новых пациентов не будут, однако будут выписывать вовремя. Сколько будет продолжаться карантин, не говорит. В кардиологическом диспансере информируют, что до 10 мая. По информации главного инфекционистки области Ирины Троцкой, за последнюю неделю в области корью заболело 20 человек - 10 взрослых и 10 детей, с начала года - 227, один человек скончался.

Общество Карантин Кардиодиспансер Корь
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