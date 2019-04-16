Под Сумами чуть не сгорела школьная котельная (видео) Укрощая масштабное возгорание, пожарные спасли от уничтожения школьную котельную.

25 апреля в 17:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре сухой растительности в с. Стецьковка Сумского района. На место происшествия были направлены 27-й Государственный пожарно-спасательный пост пгт Хотинь. Из-за масштабности возгорания и быстрого распространения огня на большую площадь из областного центра, преодолев 10 км, дополнительно прибыли дежурные караулы 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

При проведении разведки пожарные установили, что загорелся камыш на значительной площади, и огонь перекинулся на дрова, которые находились в количестве 30 куб. м на территории местной школы. Также возникла угроза для расположенной неподалеку котельной и дровяного сарая учебного заведения.

На тушение необходимо было значительное количество воды, поэтому пришлось направлять пожарные автоцистерны для дозаправки от водоема, который находился на расстоянии около 1 км от места пожара.

Совместными усилиями пожарным удалось в 19:15 локализовать возгорание и предотвратить опасность уничтожения школьной котельной и навеса с дровами. В 00:41, использовав около 40 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям было привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неконтролируемое горение сухой растительности.

Уважаемые граждане! Из-за резкого увеличения количества возгораний сухостоя, и с целью предупреждения возникновения трагических последствий Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, не выжигайте стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, не бросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем.

При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101!