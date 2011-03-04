Сумские студентки сыграли в регби

С 23 по 25 апреля во Львове прошла Всеукраинская Универсиада по регби-7 среди девушек. На универсиаду приехали 6 команд, среди которых была и команда СумГУ. Кроме наших девушек, только представительницы сборной Закарпатской области впервые решили открыть для себя этот вид спорта. По результатам жеребьевки оба новичка оказались в одной группе. В очном противостоянии, наши девушки смогли быстрее адаптировались к незнакомому виду спорта и обыграли своих соперниц. Благодаря этому, команда СумГУ стала второй в своей группе и вышла в полуфинал.
Конечно, победить в играх с представителями Суперлиги для наших девушек было сверхсложно, поэтому четвертая ступень - это уже хороший результат и незабываемые впечатления от регби-7.
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