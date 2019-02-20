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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:22155

Сумские студенты стали чемпионами Украины по баскетболу 3х3

24 апреля в Киеве прошел финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд.

Обе (мужская и женская) команды СумГУ пробились в финал, но если ребята победили всех конкурентов и ехали на соревнования в качестве действующего чемпиона, то девушки запрыгнули на последнюю ступеньку поезда региональной квалификации.

В самом турнире наши студентки показали неплохую игру, но соперницы оказались сильнее и помешали нашей команде пройти дальше группового этапа. Зато ребята просто смели всех конкурентов – 17:8 против НУФВСУ-2 и 22:6 против КНТЭУ-2 в группе. Опять 22:6 в четвертьфинале против «Политехника-2», 20:9 против КНТЭУ-1 в полуфинале и еще одна победа над КНТЭУ-2 со счетом 22:11 позволили Игорю Стародубу повторно, а Григорию Алтухову и Всеволоду Чесаку впервые стать чемпионами Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд, а Сумскому государственному университету сохранить свой титул чемпиона.

 
Спорт Баскетбол 3х3
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