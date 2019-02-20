Сумские студенты стали чемпионами Украины по баскетболу 3х3

Обе (мужская и женская) команды СумГУ пробились в финал, но если ребята победили всех конкурентов и ехали на соревнования в качестве действующего чемпиона, то девушки запрыгнули на последнюю ступеньку поезда региональной квалификации.
В самом турнире наши студентки показали неплохую игру, но соперницы оказались сильнее и помешали нашей команде пройти дальше группового этапа. Зато ребята просто смели всех конкурентов – 17:8 против НУФВСУ-2 и 22:6 против КНТЭУ-2 в группе. Опять 22:6 в четвертьфинале против «Политехника-2», 20:9 против КНТЭУ-1 в полуфинале и еще одна победа над КНТЭУ-2 со счетом 22:11 позволили Игорю Стародубу повторно, а Григорию Алтухову и Всеволоду Чесаку впервые стать чемпионами Украины по баскетболу 3х3 среди студенческих команд, а Сумскому государственному университету сохранить свой титул чемпиона.
В Харькове прошел региональный этап студенческого чемпионата Украины по баскетболу 3х3....
На Сумщине завершились соревнования областного этапа по баскетболу 3х3 «Школьная баскетбольная лига Украины 3х3» среди учащихся учреждений общего среднего образования....
5 марта в спортивном зале Сумского межрегионального высшего профессионального училища ученицы учреждений профессионального (профессионально-технического) образования Сумской области определили лучших в...
20 февраля в Ивано-Франковске прошел четвертый тур Суперлиги 3х3....
Юноши учреждений профессионального (профессионально-технического) образования области соревновались за первенство по баскетболу 3х3 в зачет ХХXIII областной спартакиады....