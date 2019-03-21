На Сумщине СБУ обнаружила тайник с оружием времен Второй мировой войны Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Сумской области большой арсенал средств поражения.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Краснопольского района хранил в специально оборудованном хранилище на территории собственного домохозяйства оружие. Правоохранители изъяли из тайника 54 гранаты, в частности противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат времен Второй мировой войны.

Обнаруженные предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с Национальной полицией.