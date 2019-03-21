На Сумщине СБУ обнаружила тайник с оружием времен Второй мировой войны

Оперативники спецслужбы установили, что житель Краснопольского района хранил в специально оборудованном хранилище на территории собственного домохозяйства оружие. Правоохранители изъяли из тайника 54 гранаты, в частности противотанковые, 11 мин и 14 запалов для ручных гранат времен Второй мировой войны.
Обнаруженные предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
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