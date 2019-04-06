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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29216

Сумские легкоатлеты в десятке

23-24 апреля в Кропивницком проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2002 г.р. и младше.

Сборная Сумщины заняла по итогам выступлений девятое место. В первой тройке – Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Первые места для нашей команды завоевали:

- Виталий Опанасенко – толкание ядра – 15,72 м и метание диска – 51,27 м (тренер Лазоркин Р.);

- Максим Штакин – бег на 200 м – 22,38 с (Филенко Г.);

Второе место у Николая Рущака – спортивная ходьба на 5000 м – 22:04,59 (Шелест А. и Л.);

Третье место у Максима Штакина – 100 м – 11,29 с.

Спорт Легкая атлетика
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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