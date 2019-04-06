Сумские легкоатлеты в десятке 23-24 апреля в Кропивницком проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди юношей 2002 г.р. и младше.

Сборная Сумщины заняла по итогам выступлений девятое место. В первой тройке – Донецкая, Днепропетровская и Киевская области.

Первые места для нашей команды завоевали:

- Виталий Опанасенко – толкание ядра – 15,72 м и метание диска – 51,27 м (тренер Лазоркин Р.);

- Максим Штакин – бег на 200 м – 22,38 с (Филенко Г.);

Второе место у Николая Рущака – спортивная ходьба на 5000 м – 22:04,59 (Шелест А. и Л.);

Третье место у Максима Штакина – 100 м – 11,29 с.