Сумские волейболисты снова обыграли харьковчан

Команда «ШВСМ-СумДУ» принимала команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков), которая заняла второе место в высшей лиге.
Как и вчера, матч завершился победой сумчан, но на этот раз гости сумели зацепиться за одну партию - 3:1 (19-25, 25-20, 25-19, 25-19). Больше всего очков принес сумской команде Иван Кривобок – 26, у Кирилла Лыходида – 18, у Виталия Утробина – 14…
Теперь команды переезжают в Харьков, где могут пройти еще две игры. Сумчанам нужна еще одна победа.
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