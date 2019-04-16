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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18193

Сумские волейболисты снова обыграли харьковчан

Сегодня, 27 апреля, в Сумах прошел второй матч серии переходных игр (до 3-х побед) за право в следующем сезоне играть в волейбольной Суперлиге.

Команда «ШВСМ-СумДУ» принимала команду «Локомотив-ХГВУФК» (Харьков), которая заняла второе место в высшей лиге.

Как и вчера, матч завершился победой сумчан, но на этот раз гости сумели зацепиться за одну партию - 3:1 (19-25, 25-20, 25-19, 25-19). Больше всего очков принес сумской команде Иван Кривобок – 26, у Кирилла Лыходида – 18, у Виталия Утробина – 14…

Теперь команды переезжают в Харьков, где могут пройти еще две игры. Сумчанам нужна еще одна победа.

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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