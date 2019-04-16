Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:21150

Сумчане выиграли чемпионат Украины по кросслифтингу

Сегодня, 27 апреля, в Харькове Федерация силового экстрима Украины провела ІІ чемпионат Украины по кросслифтингу.

В нем принимали участие и сумчане. А очень даже небезуспешно. Марина Коба (весовая категория до 70 кг) и Владислав Бордун (110 кг) стали первыми, завоевав тем самым путевки на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Москве. Кроме того, Дмитрий Стриженок (80 кг) чуть-чуть не дотянул до пьедестала, став четвертым.

Кросслифтинг – это спортивная дисциплина, включающая в себя упражнения из разных силовых видов спорта: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гири, стронгмен, армлифтинг.

В Харькове спортсмены соревновались в нескольких видах: становая тяга, рывок гири, жим лежа, взятие на грудь акселя плюс швунг, рывок, «прогулка фермера».

Спорт Кросслифтинг
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
«После» Дженни Гейдж (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:5018:30
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
«Другой» Ли Кронин (Ирландия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 20:40
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
«Мстители: Финал» Энтони Руссо, Джо Руссо (США, 2019)
Кино Космос
11:45—50 грн. 15:00—55 грн. 18:15—55 грн.
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
«Велотачки» Мануэль Х. Гарсиа (Испания, 2019)
Кино Космос
10:10—45 грн.
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
«Высшее общество» Клер Дени (Великобритания, Франция, Германия, Польша, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:0016:3018:4521:0023:15
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
«Проклятие плачущей» Майкл Чавес (США, 2019)
Кино Дружба
17-05 - 65 грн.
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
«Хеллбой» Нил Маршалл (США, 2019)
Кино Космос
14:25—50 грн. 18:45—55 грн.

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.