Сумчане выиграли чемпионат Украины по кросслифтингу Сегодня, 27 апреля, в Харькове Федерация силового экстрима Украины провела ІІ чемпионат Украины по кросслифтингу.

В нем принимали участие и сумчане. А очень даже небезуспешно. Марина Коба (весовая категория до 70 кг) и Владислав Бордун (110 кг) стали первыми, завоевав тем самым путевки на чемпионат мира, который пройдет в ноябре в Москве. Кроме того, Дмитрий Стриженок (80 кг) чуть-чуть не дотянул до пьедестала, став четвертым.

Кросслифтинг – это спортивная дисциплина, включающая в себя упражнения из разных силовых видов спорта: тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, гири, стронгмен, армлифтинг.

В Харькове спортсмены соревновались в нескольких видах: становая тяга, рывок гири, жим лежа, взятие на грудь акселя плюс швунг, рывок, «прогулка фермера».