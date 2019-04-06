Сумские гандболисты завершили чемпионат последними

Именно в последнем туре ГК «СумДУ», который подряд проиграл 14 матчей, набрал первое и единственное очко в турнире. В первой игре против днепровского «УДХТУ» была зафиксирована боевая ничья 29:29, во второй наши проиграли 27:29.
После игр у наших всего 1 очко и последнее, пятое место в высшей лиги. У «УДХТУ» - 17, у «Динамо-Полтава» - 18, у ДЮСШ-3-Лагутина «Мотор-3» Запорожье и «Карпаты» Ужгород – по 22.
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