Сумские гандболисты завершили чемпионат последними 26-27 апреля прошел последний тур чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

Именно в последнем туре ГК «СумДУ», который подряд проиграл 14 матчей, набрал первое и единственное очко в турнире. В первой игре против днепровского «УДХТУ» была зафиксирована боевая ничья 29:29, во второй наши проиграли 27:29.

После игр у наших всего 1 очко и последнее, пятое место в высшей лиги. У «УДХТУ» - 17, у «Динамо-Полтава» - 18, у ДЮСШ-3-Лагутина «Мотор-3» Запорожье и «Карпаты» Ужгород – по 22.