Сумской бегун выиграл запорожский полумарафон

Кроме марафона, были также дистанции полумарафона, 10 км, 5 км и т.д.
На полумарафонской дистанции победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 1:16:41. Он стал лучшим среди 250 участников. На 10 км лучшим стал также наш Валерий Буян – 34:04.
В марафоне лучшим среди сумчан был 60-летний Сергей Панченко – 36-ое место – 3:41:59.
Напомним: уже 5 мая полумарафон пройдет в Сумах.
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