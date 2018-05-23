В Сумах обсуждают детальный план 12-го микрорайона

С тех пор началось рассмотрение и учет предложений общественности в этом проекте градостроительной документации.
Представление предложений с 24 апреля по 24 мая в адрес управления архитектуры и градостроительства (г. Сумы, ул. Воскресенская, 8а).
Сам проект можно посмотреть здесь: Детальный план территории, Пояснительная записка.
Подробнее о представлении своих предложений здесь.
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