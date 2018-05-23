В Сумах обсуждают детальный план 12-го микрорайона С 24 апреля на сайте Сумского городского совета висит проект «Детальный план территории 12-го микрорайона в г. Сумы».

С тех пор началось рассмотрение и учет предложений общественности в этом проекте градостроительной документации.

Представление предложений с 24 апреля по 24 мая в адрес управления архитектуры и градостроительства (г. Сумы, ул. Воскресенская, 8а).

Сам проект можно посмотреть здесь: Детальный план территории, Пояснительная записка.

Подробнее о представлении своих предложений здесь.