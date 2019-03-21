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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские аматоры вышли на первое место

27 апреля в рамках чемпионата Украины по футболу среди аматоров прошло дерби Сумщины.

В Николаевке Белопольского района местная «Виктория» в ранге чемпиона украины принимала чемпиона Сумщины липоводолинский «Альянс».

Счет николаевская команда открыла на первой минуте матча точным ударом Андрея Кузьмина. Он же на 62-ой минуте удвоил счет. Спустя 6 минут Вячеслав Акимов результативно пробил штрафной и довел счет до крупного. В итоге 3:0, и «Виктория» с 45 очками после 18 матчей вышла на первое место в группе 2, опережая на очко «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область), который свой матч сыграет сегодня. «Альянс» с 34 очками остался на третьем месте.

Другие матчи тура

Олимпик (Кропивницкий) - Авангард (Корюковка) - 0:4

Факел (Липовец) - Чайка (Вышгород) - 1:0

Агродим (Бахмач) - Диназ (Вышгород) - 0:3

ФК Рубикон-Вишневое - ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) - ?:?

Спорт Альянс Липовая Долина Аматорский футбол Виктория Николаевка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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