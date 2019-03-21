Сумские аматоры вышли на первое место

В Николаевке Белопольского района местная «Виктория» в ранге чемпиона украины принимала чемпиона Сумщины липоводолинский «Альянс».
Счет николаевская команда открыла на первой минуте матча точным ударом Андрея Кузьмина. Он же на 62-ой минуте удвоил счет. Спустя 6 минут Вячеслав Акимов результативно пробил штрафной и довел счет до крупного. В итоге 3:0, и «Виктория» с 45 очками после 18 матчей вышла на первое место в группе 2, опережая на очко «ЛНЗ-Лебедин» (Черкасская область), который свой матч сыграет сегодня. «Альянс» с 34 очками остался на третьем месте.
Другие матчи тура
Олимпик (Кропивницкий) - Авангард (Корюковка) - 0:4
Факел (Липовец) - Чайка (Вышгород) - 1:0
Агродим (Бахмач) - Диназ (Вышгород) - 0:3
ФК Рубикон-Вишневое - ЛНЗ-Лебедин (Лебедин) - ?:?
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