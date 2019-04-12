На Сумщине провели первый бревет года

Бревет происходил с двумя стартами в Сумах и Глухове. Команды велосипедистов 4/2 дважды встречались и обменивались впечатлениями от состояния дорог и направления ветра. Совершенно плохие участки дорог попались особенно в Белопольском и Глуховском районах.
Четверо сумчан – Марина Мороз, Владимир Пугач, Николай Боженко и Вячеслав Заболотный – показали время 14 часов и 53 минуты, глуховчане Адрей Ковальчук и Александр Ероха – 15 часов и 46 минут.
Следующий бревет BRM200 «Никто не забыт, ничто не забыто» уже 4 мая.
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