Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43213

На Сумщине провели первый бревет года

27 апреля на Сумщине прошел первый велобревет года – BRM 300 km «Глуховский».

Бревет происходил с двумя стартами в Сумах и Глухове. Команды велосипедистов 4/2 дважды встречались и обменивались впечатлениями от состояния дорог и направления ветра. Совершенно плохие участки дорог попались особенно в Белопольском и Глуховском районах.

Четверо сумчан – Марина Мороз, Владимир Пугач, Николай Боженко и Вячеслав Заболотный – показали время 14 часов и 53 минуты, глуховчане Адрей Ковальчук и Александр Ероха – 15 часов и 46 минут.

Следующий бревет BRM200 «Никто не забыт, ничто не забыто» уже 4 мая.

Спорт Бревет Велоспорт
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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