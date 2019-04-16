В Сумах пиротехники подняли из водохранилища артснаряд (видео) 27 апреля пиротехническим подразделением Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны), в Сумах проведены работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда (152 мм) времен Второй мировой войны.

В 9:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении подозрительного металлического предмета в г.Сумы местным жителем в районе ул.Кленовой неподалеку от берега в Косовщинском водохранилище.

На место вызова прибыли роменские пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как артснаряд калибра 152 мм. В случае его взрыва радиус разлета осколков мог достичь до 800 м. Это при том, что уже на расстоянии 400 м от данного места находятся жилые дома.

Опасный предмет изъяли силами отделений групп подводного разминирования и пиротехнических работ вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают, что при нахождении взрывоопасных или похожих на них предметов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по телефонным номерам «101» и «102», сообщает Управление ГСЧС ДСНС Украины в Сумской области.