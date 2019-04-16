В Сумах отыграли третий тур хоккейного чемпионата Украины Третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд проходил в Сумах 25-27 апреля.

На стадионе в детском парке «Сказка» играли пять лучших команд Украины, хотя начинали чемпионат шесть (после двух туров снялась с розыгрыша Сборная Полтавской области, все результаты с ее участием аннулированы).

Результаты игр

25 апреля, четверг

13.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – МСК «Сумчанка» Сумы 3:8

15.00 ХК «Колос» Борисполь – «СумГУ» Сумы 8:0

26 апреля, пятница

13.00 «Динамо» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 2:12

15.00 ХК «Колос» Борисполь – МСК «Сумчанка» Сумы 1:6

27 апреля, суббота

10.00 «Динамо» Сумы – «СумГУ» Сумы 3:2

12.00 ХК «Колос» Борисполь – «ИФК СумГПУ» Сумы 3:2

Сейчас у МСК «Сумчанка» – 28 очков (после 7 игр), у бориспольского «Колоса» – 24 (8 ), у «ИФК СумДПУ» – 18 (7), у «Динамо» Сумы – 13 (7), у «СумДУ» – 7 (7).

Следующий тур пройдет в конце мая – начале июня в Борисполе.