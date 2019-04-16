В Сумах отыграли третий тур хоккейного чемпионата Украины

На стадионе в детском парке «Сказка» играли пять лучших команд Украины, хотя начинали чемпионат шесть (после двух туров снялась с розыгрыша Сборная Полтавской области, все результаты с ее участием аннулированы).
Результаты игр
25 апреля, четверг
13.00 «ИФК СумГПУ» Сумы – МСК «Сумчанка» Сумы 3:8
15.00 ХК «Колос» Борисполь – «СумГУ» Сумы 8:0
26 апреля, пятница
13.00 «Динамо» Сумы – «ИФК СумГПУ» Сумы 2:12
15.00 ХК «Колос» Борисполь – МСК «Сумчанка» Сумы 1:6
27 апреля, суббота
10.00 «Динамо» Сумы – «СумГУ» Сумы 3:2
12.00 ХК «Колос» Борисполь – «ИФК СумГПУ» Сумы 3:2
Сейчас у МСК «Сумчанка» – 28 очков (после 7 игр), у бориспольского «Колоса» – 24 (8 ), у «ИФК СумДПУ» – 18 (7), у «Динамо» Сумы – 13 (7), у «СумДУ» – 7 (7).
Следующий тур пройдет в конце мая – начале июня в Борисполе.
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